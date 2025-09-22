У Запоріжжі через атаку РФ загинули дві людини, на місто скерували 5 авіабомб – влада

У Запоріжжі внаслідок російського удару вдосвіта 22 вересня загинули двоє людей, ще двоє – поранені, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, один із поранених перебуває у тяжкому стані.

Як повідомив голова ОВА, російські війська на місто скерували щонайменше п’ять авіабомб, пошкоджені житлові будинки.

«Ворог наніс п’ять ударів по Запоріжжю, атакував обʼєкти цивільної інфраструктури і промисловості», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.