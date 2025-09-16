Доступність посилання

Новини | Суспільство

Федоров: кількість поранених у Запоріжжі зросла, серед них – 4 дітей

Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Запоріжжя, серпень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російської атаки на Запоріжжя, серпень 2025 року

Відомо вже про 20 поранених через нічний удар Росії по Запоріжжю, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 16 вересня.

«Кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20. Люди продовжують звертатись до медиків за допомогою», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров уточнив, що серед постраждалих – четверо дітей.

Раніше було відомо про 18 постраждалих через російський удар, у тому числі двох дітей. Федоров повідомляв, що діти - дівчата 4 і 17 років – перебувають у реанімації, їхній стан важкий, але стабільний.

Читайте також: Армія РФ вдарила по Костянтинівці, міський голова повідомляє про постраждалих

Російські війська в ніч на 16 вересня атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула. За попередніми даними місцевої влади, російські війська для атаки застосували РСЗВ «Торнадо-С».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


