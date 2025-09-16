Російський обстріл Харкова: кількість поранених зросла до чотирьох

Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків вранці 16 вересня, повідомляє місцева влада.

«На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці», – заявив міський голова Ігор Терехов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав обстріл проявом російського терору.

«Удар було завдано просто серед дня, неподалік центру міста. Постраждало четверо людей: троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані», – додав він.

Синєгубов закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше міська влада повідомляла про трьох поранених у Харкові. Удару, попередньо, зазнав Слобідський район міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



