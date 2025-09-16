Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Російський обстріл Харкова: кількість поранених зросла до чотирьох

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару в Харкові, липень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару в Харкові, липень 2025 року

Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків вранці 16 вересня, повідомляє місцева влада.

«На дану хвилину відомо, що вже четверо людей постраждали від терористичного обстрілу Харкова сьогодні вранці», – заявив міський голова Ігор Терехов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав обстріл проявом російського терору.

«Удар було завдано просто серед дня, неподалік центру міста. Постраждало четверо людей: троє жінок віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані», – додав він.

Читайте також: Наслідки атаки РФ на Київщині: гасіння пожежі триває, влада попереджає про можливе забруднення повітря

Синєгубов закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше міська влада повідомляла про трьох поранених у Харкові. Удару, попередньо, зазнав Слобідський район міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG