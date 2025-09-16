Наслідки атаки РФ на Київщині: гасіння пожежі триває, влада попереджає про можливе забруднення повітря

Влада Київщини попереджає про можливе забруднення повітря у Фастівському районі через пожежі, які виникли внаслідок російської атаки дронами.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба обласної військової адміністрації, радіаційний фон в області залишається в нормі.

Обласна адміністрація закликає не перебувати в районі пожежі, а у разі відчуття запаху гару рекомендує обмежити перебування на свіжому повітрі, не провітрювати оселі, пити більше води.

Уночі російські дрониатакували Київщину. За даними ОВА, наслідки атаки фіксуються у Фастівському районі – вночі виникло займання автомобілів на території торговельного центру, а вранці сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

У компанії «Епіцентр» повідомили, що атаки зазнав її логістичний центр. Серед людей немає загиблих чи постраждалих.

ДСНС додає, що ліквідація пожежі триває – до робіт залучені значні сили та техніка, працює авіація та спеціалізована робототехніка.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч проти 16 вересня атакували Україну 113 ударними БпЛА, близько 70 із них – «Шахеди». Військові зафіксували влучання 22 ударних БпЛА на шести локаціях і падіння уламків – на двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



