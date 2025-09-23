На Одещині через атаку РФ загинула жінка, пошкоджені будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому – ДСНС

На Одещині внаслідок російського удару в ніч проти 23 вересня загинула жінка, ще троє людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок атаки виникла пожежа у п’яти торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг і кілька автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що війська РФ вночі балістичними ракетами атакували цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району.

«Комунальні служби і рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу… Спричинено руйнування і пошкодження приміщень баз відпочинку у курортній зоні. У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено енергопостачання – без світла близько 800 абонентів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електромереж. Водопостачання не припинялося», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, в результаті атаки загинула 60-річна. Голова ОВА навів дані про двох постраждалих: 66-річного і 49-річного чоловіків.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські військові в ніч проти 23 вересня атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 і 115 безпілотниками, близько 60 із яких – «Шахеди». За даними військових, зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.