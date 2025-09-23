Двоє жителів Сумщини постраждали через російський удар – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок російського удару в Середина-Будській громаді, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 23 вересня.

За його даними, російські війська атакували місто дроном вранці.

«Поранення отримали двоє чоловіків 45 та 49 років. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу», – уточнив Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



