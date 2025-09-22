На Сумщині війська РФ цілеспрямовано атакували рятувальників – ДСНС

На Сумщині війська РФ цілеспрямовано атакували рятувальників, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«22 вересня в другій половині дня рятувальники прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів Сумського району. Під час руху ворог, ймовірно, використовуючи FPV-дрон на оптоволокні, здійснив прицільний удар по пожежному автомобілю, в якому перебували рятувальники», – йдетьсяу повідомленні.



Ніхто з особового складу не постраждав, рятувальників вдалося евакуювати на бронеавтомобілі, додають у ДСНС.

Пошкоджено пожежний автомобіль.

Рятувальники часто зазнають російських атак. До прикладу, минулого тижня на сусуідній Чернігівщині сили РФ тричі атакували рятувальників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



