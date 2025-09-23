Харків продовжують атакувати російські БпЛА, є постраждалий – влада

Харків продовжують атакувати російські безпілотники, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Харків продовжують атакувати безпілотники. 17 вибух у місті», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, вибухового поранення зазнав 24-річний чоловік, постраждалого шпиталізують. Під ударом РФ опинилися Шевченківський та Холодногірський райони міста.

Читайте також – Лисак: кількість постраждалих через атаки Росії на Нікополь зросла до трьох

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.