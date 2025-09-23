У Запоріжжі в лікарні помер один з постраждалих через атаку РФ – ОВА

У Запоріжжі в лікарні помер один з постраждалих через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«30-річний чоловік, який вдень дістав важких поранень через ворожий удар по місту, на жаль, помер у лікарні. Атака росіян на Запоріжжя забрала життя двох людей», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, 23 вересня війська РФ завдали по Запоріжжю п’ять ударів «Шахедами» – загинула людина, ще 15 – поранені,пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Внаслідок здійсненої вночі 23 вересня російської атаки на Запоріжжя загинула одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



