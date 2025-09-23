ОВА: зросла кількість постраждалих через атаку РФ на Запоріжжя

Кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя зросла до 15 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше було відомо про 12 постраждалих.

«Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились», – написав він у телеграмі.



За даними місцевої влади, 23 вересня війська РФ завдали по Запоріжжю п’ять ударів «Шахедами» – загинула людина, ще 12 – поранені, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

Внаслідок здійсненої вночі 23 вересня російської атаки на Запоріжжя загинула одна людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



