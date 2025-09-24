Війська РФ вночі атакували Україну 152 дронами, зафіксовано влучання 26 БпЛА – Повітряні сили

Російські військові в ніч проти 24 вересня атакували Україну 152 ударними безпілотниками різних типів, близько 80 з яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.