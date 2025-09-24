68-річна жінка загинула, ще дві людини поранені через атаки російських FPV-дронів на Запоріжжі – ОВА

У Запорізькій області 68-річна жінка загинула, ще двоє людей зазнали поранень внаслідок атак російських FPV-дронів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки на область. Росіяни атакували Василівський район FPV-дронами. Удар було нанесено по приватному будинку, його пошкоджено. На жаль, літня жінка загинула. У Пологівському районі через атаку ворожого FPV-дрона дістало поранень подружжя: 82-річний чоловік і 78-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.