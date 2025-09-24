У Херсоні затримали медика, який коригував удари РФ – СБУ

Служба безпеки України заявила зранку 24 вересня, що затримала завербованого спецслужбами РФ 26-річного медбрата міської лікарні, який «коригував повітряні атаки по обласному центру та його околицях».

За повідомленням, цілями були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ.

«Окремо окупанти сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами. За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Як пасажир у маршрутному автобусі він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців. Потім він прямо на робочому місці у медичній установі позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером «звітував» до ФСБ», – йдеться у повідомленні української спецслужби.

У СБУ вказують, що її співробітники «викрили агента, задокументували його розвідактивність та провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони», а на завершальному етапі спецоперації затримали фігуранта.

«Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами виконання агентурних завдань на користь країни-агресора», – вказано в повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ), він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.