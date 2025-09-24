ОВА: через удар Росії по Костянтинівці є загиблі й поранені

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок російського удару по Костянтинівці вранці 24 вересня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також восьмеро людей зазнали поранень, додав він:

«Росіяни скинули на місто 3 авіабомби, убили двох чоловіків 42 і 69 років. Із 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані».

За даними Філашкіна, в місті пошкоджені 16 приватних будинків, три багатоповерхівки і автомобіль.

«Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, убивають, калічать – і насолоджуються цим!» – прокоментував він.

Голова області закликав жителів Донеччини не ризикувати життям і евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



