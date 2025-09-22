У Костянтинівці тривають обстріли сил РФ, є поранений – влада

Російські військові 22 вересня здійснили серію атак по Костянтинівці, під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території, повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

«Окупанти завдали авіаударів авіабомбами ФАБ-250, у результаті чого постраждала одна цивільна особа. Людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.

Крім того, було зафіксовано обстріл двома ракетами з РСЗВ «Смерч». Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає», – вказав чиновник.

Костянтинівська міська військова адміністрація наголошує, що щоденні масовані обстріли громади «не залишають жодної надії на безпечне перебування».

«Єдиний спосіб урятувати життя — евакуація. Сьогодні Костянтинівська міська військова адміністрація вивезла з під обстрілів та передала волонтерам благодійної організації «Янголи Спасіння» ще 11 мешканців. Волонтери супроводжують людей у більш безпечні регіони України, де всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу та підтримку», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.