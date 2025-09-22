Доступність посилання

У Костянтинівці тривають обстріли сил РФ, є поранений – влада

Руйнування в Костянтинівці після обстрілів, фото ілюстративне
Руйнування в Костянтинівці після обстрілів, фото ілюстративне

Російські військові 22 вересня здійснили серію атак по Костянтинівці, під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території, повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

«Окупанти завдали авіаударів авіабомбами ФАБ-250, у результаті чого постраждала одна цивільна особа. Людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків.

Крім того, було зафіксовано обстріл двома ракетами з РСЗВ «Смерч». Внаслідок цього пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає», – вказав чиновник.

Костянтинівська міська військова адміністрація наголошує, що щоденні масовані обстріли громади «не залишають жодної надії на безпечне перебування».

«Єдиний спосіб урятувати життя — евакуація. Сьогодні Костянтинівська міська військова адміністрація вивезла з під обстрілів та передала волонтерам благодійної організації «Янголи Спасіння» ще 11 мешканців. Волонтери супроводжують людей у більш безпечні регіони України, де всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу та підтримку», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

