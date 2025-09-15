Фортифікації на Донбасі: будували чи гроші «розпилювали»?

Що відбувається із фортифікаціями?

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Полтавську ОВА підозрюють у розтраті майже 200 млн грн під час будівництва фортифікацій на Донеччині.

Виконувач обов’язків керівника Полтавської ОВА відкинув звинувачення і показав журналістам збудовані фортифікації.

Що відбувається із фортифікаційними спорудами? Якої вони якості?

Тим часом розслідувачі NGL media перевірили так звані «зуби дракона» на Харківщині: що з ними не так?

Краматорськ, Костянтинівка, фронт: що відбувається?

Що відбувається на фронті?

Російські обстріли Костянтинівки, Краматорська, Покровська.

Чи можна захистити міста? Як?

Як відбувається евакуація?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: