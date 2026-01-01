Пристайко про «Міндічгейт», вплив Єрмака на Зеленського, переговори і вибори

2026 рік – це рік війни, констатує дипломат Вадим Пристайко, відповідаючи на запитання про те, чи бачить він якісь ознаки того, що у новому році переговорні зусилля Києва призведуть до підписання мирної угоди чи хоча б перемир’я. «Я би дуже хотів помилятися», – додає посол.

«Жвавий діалог з американськими партнерами» і «крючечки» Москви

Наприкінці 2025-го Київ і Вашингтон провели декілька раундів перемовин, після кожного з яких обидві сторони звітували про прогрес, однак, вважає Пристайко, цей процес не має нічого спільного з переговорами.

Це – «жвавий діалог з американськими партнерами», оскільки для повноцінного переговорного процесу бракує ще однієї сторони – російської. Росія, зауважує, на реальні переговори не налаштована. Швидше навпаки: Москва загострює, піднімає ставки і розставляє «крючечки».

В розмові з Радіо Свобода Вадим Пристайко «на пальцях» пояснює хитросплетіння переговорного процесу про завершення війни і оцінює перспективи проведення виборів та референдуму, про що відкрито заявляє президент України Володимир Зеленський.

Крім того, говоримо про те, як «Міндічгейт» 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бекофіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»); Ігор Миронюк («Рокет»), якого представляють як колишнього радника міністра енергетики Германа Галущенка, але в Міненерго це заперечують; виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Їх оголосили в розшук.Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток операції НАБУ «Мідас» – працівниць «бекофісу» з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну – внесла новостворена фірма «Вангар» зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. Інша приватна фірма внесла 95 млн застави і за Ігоря Фурсенка, який був виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» і, за даними слідства, виконував обов’язки бухгалтера «бекофісу з легалізації коштів». Тепер походження коштів перевірятиме НАБУ.Але найбільшу суму застави суд призначив Ігорю Миронюку – 126 мільйонів гривень. Наразі він досі перебуває під вартою. Апеляційну скаргу його захисту залишили без задоволення.28 листопада стало відомо про проведення обшуку в голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки і який статус має Андрій Єрмак, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, він не перебуває у статусі підозрюваного.Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій». Сам Єрмак додав, що його обурює «бруд», спрямований проти нього.Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція. вплинув на позиції українського президента за кордоном і що змінилося після відставки Андрія Єрмака, якого неформально називали «головним дипломатом країни». «Я чітко усвідомлюю, чому я більше не працюю в МЗС і чому моя майже 30-річна кар’єра завершилася – я знаю, кому я завдячую персонально», – каже Пристайко, коментуючи роль і вплив Єрмака на президента.

Візит Трампа в Україну реальний? Чи може ця подія змінити хід переговорів?

Вадим Пристайко каже, що візит президента США в Україну може сигналізувати про те, що в мирних домовленостях є пункт, «на який вони нас можуть дотиснути, самим візитом, самим фактом візиту». Це означитиме, що рішення стоїть за Верховною Радою:

«Не виключено, що наші парламентарі постануть перед серйознішим викликом у кар’єрі – як голосувати. Навіть якщо приїде президент Трамп».

В інтерв’ю Радіо Свобода Пристайко також розповів, як схожі спроби тиску вже провалювалися під час Мінського процесу.

