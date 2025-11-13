Операція «Мідас»: десятки мільйонів гривень застави за працівниць «бек-офісу» внесла нова фірма з капіталом у тисячу гривень

37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток операції НАБУ «Мідас» - працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну – внесла новостворена фірма «Вангар» зі статутним капіталом в одну тисячу гривень. Це з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода).

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 13 листопада ТОВ «Вангар» внесло за Устименко призначені ВАКС 25 мільйонів гривень, а за Зоріну – 12 мільйонів гривень.

«Схеми» з’ясували, що «Вангар» – це київська компанія зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, створена в травні цього року. За даними YouControl, товариство не має у власності нерухомого майна чи автомобілів. Також не вдалося знайти дані, які можуть свідчити про здійснення нею господарської діяльності. Зазначений основний вид діяльності – «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі».

Додзвонитися директору та бенефіціару компанії Анатолію Соболю «Схемам» наразі не вдалося. Жінка, яка значиться його дружиною, відповіла телефоном, що «не знає такого чоловіка». Син власника компанії вислухав запитання щодо внесення застави за підозрюваних Зоріну та Устименко й відповів, що не розуміє, про кого йдеться, після чого кинув слухавку.

Підозрювані Устименко та Зоріна, ймовірно, вийдуть зі слідчого ізолятора вже завтра.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП повідомляв, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було знайдено понад 100 тисяч доларів. Натомість її офіційний дохід від підприємницької діяльності – менш як 400 тисяч гривень, отже, «походження коштів не є зрозуміле».

Леся Устименко під час обрання запобіжного заходу не змогла пояснити судді, на який кошт вона живе з чоловіком-росіянином. «У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже», – заявила вона та, за деякий час, додала, що має дохід «20-30 гривень на місяць». При цьому, як раніше виявили «Схеми», у 2023 році вона купила паркомісце за адресою «бек-офісу», середня вартість якого за ринком – близько 60-70 тисяч доларів.

10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада на час слідства відсторонили з посади міністра юстиції. 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П’ятьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Раніше «Схеми» опублікували повний список підозрбваних та проаналізували їхні біографії.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») прокоментував «Схемам» підозру у корупції та пообіцяв повернутись в Україну.

Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Тимура Міндіча.