Кривонос: НАБУ цікавиться походженням коштів на застави фігурантів справи операції «Мідас»

Національне антикорупційне бюро 13 листопада скерувало перший запит щодо походження коштів на одну із заставу у рамках кримінального провадження по операції «Мідас». Про це директор бюро Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.

Кривонос повідомив, що НАБУ скерувало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо походження та законності цих коштів у період із 13 по 28 листопада.

Він вказав на те, що законодавство забороняє внесення застави з коштів, здобутих злочинним шляхом.

Читайте також: «У мене такої мети точно не було – прикриття «бек-офісу» Міндіча». Віцеспікер Ради про скандали, довіру до уряду і зарплати військовим

«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена... в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.

Очільник НАБУ додав, що походження коштів досі досліджується. Він наголосив, що бюро мало підстави для направлення запитів щодо такого дослідження. Він не став розголошувати всю інформацію щодо відповідей, але вказав на важливість встановлення, чи кошти не були здобуті в ході злочинної діяльності, зокрема, бекофісу, який фігурує в справі, або пов’язаних із ним людей.

«Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) вони поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – сказав він.

Читайте також: Операція «Мідас»: ВАКС заочно обрав запобіжний захід для Міндіча

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.



