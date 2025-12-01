Операція «Мідас»: ВАКС заочно обрав запобіжний захід для Міндіча

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики.

Під час судового засідання прокурор зазначив, що слідство вважає Міндіча керівником групи, яка отримувала і відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

За словами сторони обвинувачення, Міндіч «здійснював загальне керівництво та координацію усіх учасників ЗО, встановлював правила поведінки та конспірації, розприділяв об'єкти майна та коштів, отримані внаслідок вчинення злочинів».

Засідання проводилось частково у закритому режимі, оскільки, як заявив прокурор, оприлюднення певної інформація може зашкодити безпеці та обороні держави.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Читайте також: Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук.

РНБО наклала на них обох санкції.