Cправа Міндіча: у «бек-офісі» знайшли понад пів тисячі досьє на антикорупціонерів, журналістів і політиків

У так званому «бек-офісі» бізнесмена, співзасновника студії «Квартал-95»Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів Національного антикорупційного бюро, журналістів, політиків, чиновників та силовиків. Про це 25 листопада на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов.

Абакумов розповів, що довідки містили дані про адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію й могли формуватися із залученням правоохоронних органів. Серед довідок були матеріали, що стосувалися детективів, які розслідували ймовірні зловживання в галузі енергетики та серед правоохоронців. Абакумов назвав прізвища Віталія Тібекіна, Євгена Токаря, а також Руслана Магамедрасулова – він разом із батьком перебуває під вартою, йому повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору».

У СБУ заявляли, що підозрюють одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ в тому, що під час повномасштабної війни він разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов додав, що серед інших довідок були дані про 16 депутатів Верховної Ради, серед яких голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, 18 міністрів і їхніх заступників, 10 журналістів, колишніх керівників «Укренерго» і «Нафтогазу».

Радіна, яка є членом владної фракції «Слуга народу», назвала оприлюднені дані про збирання персональних даних «черговим свідченням того, що обшуки та затримання конкретних детективів є елементом тиску на НАБУ та перешкоджання розслідуванню дій цієї злочинної організації».

Депутатка Верховної Ради з опозиційної фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко прокоментувала це так: «Примітно, (що) ця діяльність по збору інформації і складання списків збігається з тактикою (колишнього заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія) Портнова, який складав розстрільні списки майданівців і «порохоботів», а також тактику ФСБ, росіяни перед вторгненням також склали списки на концентраційні табори і знищення».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» (Радіо Свобода) опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ й САП і пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував.

РНБО наклала на них обох санкції. НАБУ 22 листопада оголосило у розшук Тимура Міндіча й Олександра Цукермана.

Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував.