Зеленський після наради з урядовцями: «є рішення щодо повної перевірки державних оборонних компаній»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради щодо ключових аспектів фінансової стійкості України, підтримки українців та відносин із партнерами.

Як йдеться у повідомленні Зеленського у телеграмі, урядовці доповіли щодо реалізації програми зимової підтримки. За його словами, влада розраховує, що обсяг програми цього року «буде більшим, ніж торік, і весь необхідний фінансовий ресурс для цього уряд забезпечить».



«Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підготовку до засідання уряду України. Заплановані вагомі рішення. Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній – усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким», – написав він.

Читайте також: Уряд затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів енергокомпаній – Свириденко



Зеленський доручив прем’єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ, є завдання також забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.



Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та міністр фінансів України Сергій Марченко доповіли про деталі консультацій із представниками міжнародних фінансових інституцій, роботу з місією МВФ. Зеленський повідомив про обговорення підготовки до зустрічей із кредиторами.

Раніше Кабмін затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Це відбулося після того, як 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

11 листопада прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч (один з фігурантів цієї справи) мав вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова (зараз секретар РНБО).

Після цього Рустем Умєров заявив, що будь-які спроби пов’язати його роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб є «безпідставними».