Україна шукає фінансування для міжнародного аудиту державних компаній – міністр економіки

Після оприлюднення даних про існування корупційних схем у Національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» уряд прагне провести міжнародний аудит аналогічних державних компаній, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев

«Ми б дуже хотіли і працюємо над цим, зараз шукаємо фінансування, оскільки це великі кошти. Тому ми окремо обговорюємо з МВФ та міжнародними партнерами можливість форензік-аудиту від незалежної міжнародної компанії (ідеться про перевірку за стандартами судово-бухгалтерської експертизи – ред.). Питання зараз не в тому, чи потрібен такий аудит – тут у нас повна згода, – а в тому, як його правильно організувати і профінансувати, щоб результат був прийнятним і для українських органів, і для міжнародних інституцій», – наголосив міністр.

17 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що обговорила проведення фінансового контролю державних підприємств із очільницею Держаудитслужби Аллою Басалаєвою. За словами голови уряду, аудит НАЕК «Енергоатом» уже розпочався і є основним пріоритетом.

Паралельно, за словами прем’єрки, розпочалася підготовка аудиту на інших держпідприємствах. Зокрема, йдеться про компанії «Оператор ГТС України», «Центренерго» та «Укргазвидобування».