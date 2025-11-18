Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради «Нафтогазу»

Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради компанії «Нафтогаз України», повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.



За її словами, це черговий крок у рамках плану уряду щодо оновлення менеджменту всіх держкомпаній енергетичного сектору.



«Контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи», – написала вона у телеграмі.



Свириденко додала, що Кабмін очікує формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу» до 20 січня 2026 року.

У січні 2023 року Кабінет міністрів України обрав шістьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Напередодні на тлі масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі уряд затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, повідомлялось, що у «Нафтогазі» проведуть конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ «Укргазвидобування», АТ «Укрнафта», ТОВ «Газорозподільні мережі України»).

Перед цим на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Втім, ексурядовець підтвердив, що був в офісі, де, ймовірно, легалізовували кошти з «Енергоатома», у день, коли йому, як стверджує САП, передали 1,2 мільйона доларів. Водночас Чернишов стверджує, що був там на зустрічі «інтелектуального клубу».



