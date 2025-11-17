Суд взяв перерву в обранні запобіжного заходу Чернишову

Вищий антикорупційний суд переніс на завтра, 18 листопада, засідання щодо обрання запобіжної справи колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Втім, ексурядовець підтвердив, що був в офісі, де, ймовірно, легалізовували кошти з «Енергоатома», у день, коли йому, як стверджує САП, передали 1,2 мільйона доларів. Водночас Чернишов стверджує, що був там на зустрічі «інтелектуального клубу».

Читайте також: Свириденко повідомила, коли будуть перші результати аудиту «Енергоатому»

Адвокати просили суд надати доступ до мобільного телефона Чернишова, але суддя залишив клопотання без розгляду. Утім, суддя напише запит для отримання окремих фрагментів розмов від операторів.

Прокурор попросила для Чернишова альтернативний запобіжний захід у розмірі застави 55 мільйонів гривень, що дорівнює сумі ймовірного незаконного збагачення. Сам він звинувачення заперечує.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в «Енергоатомі». Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Читайте також: Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

У червні повідомили про підозру Чернишову також у зловживанні службовим становищем й одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе і третіх осіб.



