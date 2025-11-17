Свириденко повідомила, коли будуть перші результати аудиту «Енергоатому»

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила 17 листопада, що обговорила проведення фінансового контролю державних підприємств із очільницею Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

За словами голови уряду, аудит національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» вже розпочався і є основним пріоритетом.

«ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023–2025 роки. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування», – заявила Свириденко.

Паралельно, за словами прем’єрки, розпочалася підготовка аудиту на інших держпідприємствах. Зокрема, йдеться про компанії «Оператор ГТС України», «Центренерго» та «Укргазвидобування».

Свириденко додала, що уряд очікує на регулярні звіти щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом «всього періоду»:

«Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств».

Раніше Кабмін затвердив план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко 14 листопада. Прем’єр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях. Перед цим на тлі розслідування НАБУ щодо «Енергоатому» Свириденко анонсувала «комплексне рішення» щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.



