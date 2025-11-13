Свириденко заявила про зупинення конкурсу на очільника «Оператора ГТС»

Уряд вирішив зупинити конкурс на посаду очільника «Оператора ГТС» (газотранспортної системи) через розслідування Національного антикорупційного бюро, повідомила ввечері 13 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалене у звʼязку з оприлюдненням матеріалів розслідування НАБУ щодо можливих зловживань в НАЕК «Енергоатом», в якому фігурує одна з фіналісток конкурсу.

«У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу. Конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників», – зазначила Свириденко.

Видання «Економічна правда» стверджує, що йдеться про Оксану Кривенко, а Наглядова рада «Оператора ГТС» готувала її призначення генеральною директоркою компанії.

Кривенко до цього була радницею ексміністра енергетики Германа Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи «Роттердам+». Але Наглядова рада «Оператора ГТС» визнала саме її «найбільш фаховою» кандидаткою.