«Плівки Міндіча»: хто попередив «Карлсона» про обшуки?

Видання Bloomberg цитує президента України Володимира Зеленського з розмови із журналістами: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів». Також Зеленський вводить в дію рішення РНБОУ про санкції проти двох фігурантів «плівок Міндіча» – Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Щоправда, з’ясувалося, що вони – громадяни Ізраїлю. На цьому ж тлі з’являються повідомлення у медіа, що Зеленський може припинити українське громадянство Міндіча.

Що це означає?

Як діятиме таке «покарання»?

Яким буде ефект від санкцій?

І якими будуть наслідки для країни внаслідок цього скандалу?

«Карлсон» та «команда»

Національне антикорупційне бюро у рамках справи щодо корупції в енергетиці ( операція «Мідас») повідомило про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

НАБУ і САП вважають колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики.

Міндіч вислизнув з України за кілька годин до того, як до нього прийшли детективи НАБУ.

Державна прикордонна служба заявила, що Тимур Міндіч перетнув кордон законно.

Міндіч цю ситуацію поки що не коментував.

Олександр Цукерман, якого слідство називає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром Міндічем та співробітником «бек-офісу» з легалізації коштів, заперечив звинувачення НАБУ та САП і заявив, що «повернеться в Україну із задоволенням, коли буде час». Про це він заявив 12 листопада в коментарі журналістам «Схемам» (Радіо Свобода), які до нього додзвонились. Спочатку Цукерман сказав, що не налаштований спілкуватися, але все ж коротко відповів на питання про підозру в корупції. «Все неправда, все брехня», – зазначив він.

Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.

Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.

Санкції проти Міндіча і Цукермана – необхідність чи показовість?

Президент України Володимир Зеленський,коментуючи розслідування щодо корупції в енергетичній сфері у вечірньому зверненні 10 листопада, заявив: «Невідворотність покарання потрібна. «Енергоатом» забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь, кожен, хто будував «схеми», повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути».

13 листопада Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем від початку оголошення про розслідування щодо корупції у сфері енергетики. «Найголовніше – це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів», – сказав президент України.

Також президент Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці: Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Серед запроваджених проти кожного з них 18 обмежувальних заходів є блокування активів, позбавлення нагород, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Рішення Володимира Зеленського запровадити санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана Радіо Свобода обговорило із народними депутатками Соломією Бобровською («Голос») та Єлизаветою Ясько («Слуга народу»).

На запитання про те, чому санкції були запроваджені проти фігурантів справи, використовуючи їхнє ізраїльське громадянство, Соломія Бобровська заявила, що застосування санкцій до громадян України є помилковим кроком. Мовляв, для покарання громадян України є суди. А накладення санкцій на Міндіча та Цукермана для них нічого не змінює.

«Всі знають, що вони – громадяни України. І їх фактично це ніяк не зачепить. І знаємо добре, як Медведчук сьогодні відіграється в судах за накладення санкцій», – сказала депутатка в етері програми «Свобода Live».

Водночас Єлизавета Ясько підтримала запровадження санкцій, зазначивши, що їх впровадження має відбуватись паралельно з розслідуваннями і судовими рішеннями.

«Звичайно, це не повний контроль всього, але я завжди адвокую за санкції як інструмент. Тому що їх можна швидко запровадити, і це дуже такий потужний, символічний інструмент», – сказала депутатка.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.