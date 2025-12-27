Доступність посилання

Операція – невід'ємна частина Різдва на передовій: як святкували українські військові в Куп'янську

Операція – невід'ємна частина Різдва на передовій: як святкували українські військові в Куп'янську
Операція – невід'ємна частина Різдва на передовій: як святкували українські військові в Куп'янську

Російська армія втратила контроль за останньою ділянкою в Куп'янську Харківської області.

Про це свідчить мапа пов'язаного з російським Міноборони провоєнного блогу «Рибалка» (рос. Рыбарь). За його даними, ситуація в місті для російських військових «гірша за критичну». Інформацію «Рибалки» підтвердили й інші великі z-блогери. А те, як українські військові у Куп'янську святкують Різдво, побачили журналісти мережі «Настоящее время».

Відео телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

