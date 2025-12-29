ЗМІ: Абрамович не передав Україні кошти від продажу «Челсі» через суд Джерсі

Представники російського мільярдера Романа Абрамовича заявили, що кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» не можуть бути передані благодійному фонду на підтримку України доти, доки влада британського острова Джерсі не припинить розслідування щодо бізнесмена.

Як пише The Times, йдеться про суму близько півтора мільярда фунтів, отриманих від продажу клубу. За даними видання, Абрамович має намір проігнорувати вимоги прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера про передачу всіх коштів, отриманих від угоди з «Челсі».

The Times також повідомляє, що мільярдер найняв команду юристів для участі у судовому процесі. Серед них – колишній радник президента США Дональда Трампа Ерік Хершманн. Абрамович, за інформацією видання, планує подати зустрічний позов на суму близько двох з половиною мільйонів фунтів.

Кошти від продажу «Челсі» у розмірі більше двох мільярдів фунтів та 150 мільйонів фунтів відсотків з 2022 року заморожені на банківському рахунку компанії Абрамовича Fordstam Ltd.

Загалом суди Джерсі заморозили активи бізнесмена на суму понад п’ять мільярдів фунтів. Це пов’язано з розслідуваннями щодо відмивання грошей та санкцій. Представники Абрамовича стверджують, що поточні процеси та заморожування коштів блокують юридичний механізм виплати коштів Україні.

У 2-23 році британське видання The Guardian писало про те, що за три місяці до початку війни Абрамович передав своє майно на трасти, бенефіціарами яких є його діти. Таким чином, введені проти олігарха санкції поширилися лише частину його майна. Абрамович має сім дітей, молодшому з яких 9 років. Всі вони завдяки трастам отримали доступ до активів вартістю щонайменше чотири мільярди доларів.

Санкції щодо Романа Абрамовича було запроваджено через його близькість до Кремля. Абрамович наполягає на тому, що їх було введено безпідставно.

Роман Абрамович регулярно займав високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує.