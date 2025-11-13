Дзвінок від Мерца та «змішані відчуття» у єврокомісарки – як ЄС реагує на корупційний скандал

Корупційний скандал довкола «Енергоатома» викликав низку реакцій у Європі. Німецький канцлер Фрідріх Мерц зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб особисто обговорити ситуацію. Угорський премʼєр Віктор Орбан написав про «воєнну мафію» в Україні. А єврокомісарка, яка відповідає за приєднання України до ЄС, розповіла про «змішані відчуття».

Радіо Свобода зібрало реакції західних політиків та експертів і розповідає, як корупційний скандал впливає на європейське майбутнє України.

Занепокоєння найбільшого донора

Першим на міжнародній арені «відстрілювався» щодо корупційного скандалу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – 12 листопада він брав участь у засіданні «Групи семи» у Канаді.

«Ми дали зрозуміти колезі Сибізі, і він нас також запевнив, що потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася переконливою», – заявив журналістам після зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Ми дали зрозуміти колезі Сибізі, і він нас також запевнив, що потрібна рішуча боротьба з корупцією в Україні

Саме Німеччина є найбільшим донором для України серед європейських країн (в абсолютних числах, не у співвідношенні до ВВП). Наступного року Берлін виділить Києву на 3 млрд євро більше, ніж цьогоріч, збільшивши річний внесок до 11,5 млрд євро, повідомив журналістам у Брюсселі німецький міністр фінансів Ларс Клінґбайль того ж дня, 12 листопада.

У Берліні український скандал коментували у деталях на різних рівнях, пояснюючи, чи зачепило це й німецькі кошти. Так речник німецького уряду Штефан Корнеліус під час спілкування зі ЗМІ підкреслив, що «енергетична інфраструктура є галуззю, яка отримує значну підтримку з боку Німеччини».

«Ці повідомлення про корупційні звинувачення нас непокоять. Добре, що український уряд пообіцяв повну прозорість у цій справі», – заявив Корнеліус.

Водночас прессекретар Міністерства економіки Німеччини Бенедикт Шенек пояснив німецьким журналістам, що Німеччина співпрацює насамперед з «Укренерго», а не «Енергоатомом».

«Це слід чітко відокремлювати від нинішніх звинувачень в Україні, які стосуються окремих осіб і атомної енергетики. Співпраця Німеччини в енергетичному секторі відбувається насамперед із оператором електромереж «Укренерго». Йдеться, зокрема, про відновлення пошкоджень, завданих війною, і забезпечення населення електроенергією шляхом ремонту підстанцій тощо», – пояснив Бенедикт Шенек.

Уже 13 листопада українському президенту зателефонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування корупції в енергетичній сфері фігурує у комюніке від німецького уряду як перша причина цього дзвінка.

Український президент «пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів і подальші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів і міжнародних донорів», – йдеться у комюніке.

«Інших варіантів просто немає»

Оприлюднення корупційного розслідування в Україні збіглося з гарячим періодом обговорення «репараційної позики» для України. Одним із варіантів наповнення майбутнього масштабного пакета допомоги розміром 140 мільярдів євро розглядають заморожені в Європі суверенні активи Росії.

Обговорити це питання у Брюсселі 12-13 листопада зібрались європейські міністри фінансів. Запитання від журналістів: «Чи вплине корупційний скандал на репараційну позику?» лунало до кожного із міністрів, хто спілкувався з пресою. Щоправда, таких було небагато.

«Можливо, але які в нас є інші варіанти?» – відповів заступник міністра фінансів Литви Кріступас Вайтекунас, додавши, що так чи інакше європейські країни змушені зараз знайти рішення щодо фінансування України. «Попри скандал, інших варіантів просто немає», – резюмував литовський урядовець.

Міністерка фінансів Фінляндії Рійкка Пурра також сказала, що не вважає «цей випадок перешкодою для просування закону про репарації».

Очільниця данського міністерства економіки наполягла, що «надзвичайно важливо й надалі підтримувати Україну», хоча, звісно, додала вона, Україна повинна «постійно працювати над реформами», і це стосується також боротьби з корупцією.

Україна потребує підтримки, інакше вона впаде

Міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен в унісон з колегами наполіг, що «Україна потребує підтримки, інакше вона впаде», а щодо корупційних побоювань нагадав, що фінансова підтримка від Євросоюзу також стимулює країну до потрібних реформ.

«В кожному пакеті допомоги, який ми формуємо, є умова цільового використання – а саме, що з корупцією потрібно боротися», – сказав нідерландський міністр.

А єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс натякнув, що саме гроші від ЄС і допомагають Україні боротися з корупцією.

«Фінансова підтримка, яку ми надаємо Україні вже протягом багатьох років, завжди пов'язана з умовами щодо боротьби з корупцією та практично вся, так би мовити, антикорупційна інституційна система в Україні була розроблена у зв'язку з цією фінансовою підтримкою з боку ЄС, а також з боку МВФ», – сказав Домбровскіс.

Вся антикорупційна інституційна система в Україні була розроблена у зв'язку з цією фінансовою підтримкою з боку ЄС

Голова Німецького фонду Маршалла у Брюсселі Ян Лессер у розмові з Радіо Свобода висловив думку, що цей корупційний скандал навряд чи матиме вплив на фінансову допомогу для Києва, проте може негативно зачепити євроінтеграційний процес.

«Коли йдеться про короткострокову фінансову підтримку, репарації, позики та подібні інструменти, європейський стратегічний інтерес у цьому настільки високий, що, хоча звинувачення в корупції ніколи не створюють сприятливої атмосфери, у цьому випадку стратегічний інтерес, якщо можна так сказати, переважить занепокоєння щодо корупції, які, звісно, не є новими», – сказав аналітик.

Коли ж мова заходить про питання інтеграції України до ЄС, питання постає серйозніше. «Це саме той аргумент, який використовують ті, хто хоче сповільнити процес або виступає проти вступу України до Європейського Союзу», – наполіг Ян Лессер.





Орбан: «Золота ілюзія України розсипається»

Ще один політичний аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн висловив схожу думку у коментарі Радіо Свобода. «Звісно, такі люди, як Віктор Орбан, радітимуть, адже це, на їхню думку, підтверджує все, що він завжди казав – що Україна корумпована тощо», – сказав Фроденштайн.

Угорщина останні кілька місяців послідовно блокує відкриття першого кластера переговорів України про членство в ЄС, вказуючи на корупцію в Україні.

Водночас угорський премʼєр зробив у своєму дописі-реакції на корупційний скандал акцент саме на фінансуванні, а не євроінтеграції.

«Золота ілюзія України розсипається. Викрито воєнно-мафіозну мережу з численними зв’язками з президентом Зеленським», написав у Х Віктор Орбан.

«Це той хаос, у який брюссельська еліта хоче заливати гроші європейських платників податків. Божевілля», – додав Орбан і пообіцяв «не віддавати гроші свого народу Україні».

Угорщина – єдина країна ЄС, яка уже кілька років блокує видатки з Європейського фонду миру на відшкодування постачання зброї для України від країн-членів ЄС. А щоб затвердити макрофінансову допомогу Україні розміром 50 млрд євро на 3 роки у грудні 2023-го, тогочасний німецький канцлер Олаф Шольц попросив Віктора Орбана під час ухвалення рішення на саміті вийти «попити кави».

Єврокомісарка про «змішані відчуття»

Єврокомісарка з питань розширення, яка оцінює прогрес країни на шляху до приєднання до ЄС, Марта Кос сказала журналістам у Варшаві, де 13 листопада відвідувала конференцію, що у неї «змішані відчуття».

Так, це скандал, але корупція трапляється по всій Європі

З одного боку, сказала вона, почувається «оптимістично», бо антикорупційні органи в Україні працюють.

«Так, це скандал, але корупція трапляється по всій Європі. Для мене важливішим є не лише сам факт, а те, як на це реагують». Реакцію українського президента Кос назвала «правильною».

З іншого боку, за нинішніх обставин спостерігати таке в Україні «дуже прикро», сказала Кос.

«Бо люди там гинуть, Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, немає світла. І саме в цій галузі спалахнула ця антикорупційна справа», – сказала єврокомісарка.

«Тиск на НАБУ неможливий»

Зеленському доведеться зробити дуже складний крок

Політичний аналітик та співзасновник і генеральний директор Німецько-українського бюро Маттіа Неллес в ефірі TVP World називає реакцію українського уряду швидкою, але не змістовною. За його словами, це свідчить, що посадовці ще не усвідомили весь масштаб подій.

«Тепер Зеленському доведеться зробити дуже складний крок. Йому потрібно не лише дистанціюватися від свого справді близького друга, а й дозволити антикорупційним інституціям притягнути до відповідальності людей, які ще зовсім недавно належали до його найближчого кола. І якщо він цього не зробить, якщо не зробить це належним чином, це матиме серйозні наслідки для нього – як у внутрішній політиці, так і на міжнародному рівні», – сказав Маттіа Неллес.

Усі, хто мав дивні ідеї про те, щоб потайки згорнути роботу антикорупційних органів, тепер розчаровані

На думку Роланда Фроденштайна, після цього скандалу увага Заходу до недоторканності антикорупційних органів в Україні буде ще пильнішою.

«Складається враження, що щоразу, коли хтось у Києві думає, що хвиля обурення й зацікавлення корупційними справами вже спала, і можна тихцем знову почати тиснути на антикорупційні органи, саме в цей момент спалахує новий скандал. І знову все опиняється в центрі уваги, і вже неможливо чинити тиск на такі структури, як НАБУ та інші. Адже і в Брюсселі, і в столицях держав-членів уважно за цим стежать. Тож усі, хто мав дивні ідеї про те, щоб потайки згорнути роботу антикорупційних органів, тепер розчаровані», – резюмував Фроденштайн.