У МЗС відреагували на заяви Орбана про корупцію в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо корупції в Україні.

«Лекції про корупцію від політика, який вплутаний у корупційні скандали і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую», – написав Тихий у соцмережі X 13 листопада.

Перед цим Орбан, коментуючи розслідування про корупцію у сфері енергетики в Україні, написав у Х: «Золота ілюзія про Україну розвалюється. Викрито мережу мафії воєнного часу з незліченними зв’язками з президентом Зеленським. Міністр енергетики у відставці, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, у який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачено на передовій, потрапляє в кишені воєнної мафії. Божевілля».

Орбан заявив, що Угорщина не хоче брати в цьому участь і не надсилатиме гроші Україні.

Тим часом, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні закликав Європейський Союз припинити фінансову допомогу Україні – на тлі повідомлень українських антикорупційних органів про викриття схеми шахрайства довкола «Енергоатому».

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила 12 листопада агентству Reuters, що корупційний скандал в енергетиці в Україні «надзвичайно прикрий», і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно.

«Для корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову», – сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» в Канаді.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили сімом особам, затримані – п’ятеро, частині з яких суд вже обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Орбана і його владну партію «Фідес» критики в Угорщині й за кордоном звинувачують у відступі від демократії, загрозі незалежності судової влади, а також у ворожому ставленні до мігрантів і представників ЛГБТ-спільноти.

Прем’єр-міністр Угорщини відкрито говорив про свої плани перетворити країну з демократичної на «неліберальну державу», а уряд взяв під контроль більшу частину угорських друкованих і телевізійних ЗМІ.

Будапешт також неодноразово використовував своє право вето, щоб зірвати ініціативи, підтримані іншими членами блоку, щодо допомоги Україні, яка протистоїть російській агресії. Віктор Орбан неодноразово демонстрував своє прихильне ставлення до Москви, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.