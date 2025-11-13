Зеленський пообіцяв Мерцу прозорість у розслідуванні корупції в енергетиці – уряд Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої йшлося, зокрема, про розслідування справи про корупцію в українській енергетичній сфері, повідомив німецький уряд.

«Президент Зеленський поінформував канцлера Мерца про розслідування корупції проти членів свого уряду, які вже пішли у відставку, й пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів і подальші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів і міжнародних донорів», – повідомив 13 листопада за підсумками розмови німецький уряд.

За повідомленням, канцлер Німеччини наголосив на очікуваннях німецького уряду, що Україна буде «рішуче боротися з корупцією і продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права».

Крім того, як заявили в німецькому уряді, Зеленський подякував Мерцу за підтримку Німеччини, особливо щодо протиповітряної оборони і захисту енергетичної інфраструктури України. «Канцлер Мерц і президент Зеленський домовилися продовжувати зусилля щодо припинення вогню і міцного миру в тісній координації з європейськими і трансатлантичними партнерами. Німеччина разом зі своїми західними партнерами посилить тиск на Москву, щоб змусити Росію розпочати серйозні переговори», – йдеться у заяві.

Зеленський у телеграмі за підсумками розмови корупційний скандал в Україні не згадував, натомість заявив, що сторони «скоординували позиції на європейському треку і у двосторонніх відносинах». «Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів», – написав він.

Президент також повідомив, що поінформував канцлера про ситуацію на фронті й про те, які ключові кроки можуть допомогти захисту України.

Очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила 12 листопада агентству Reuters, що корупційний скандал в енергетиці в Україні «надзвичайно прикрий», і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно.

«Для корупції немає місця, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову», – сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» в Канаді.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, затримані – п’ятеро, частині з яких суд вже обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.