Зеленський заявив, що не спілкувався з Міндічем від оголошення про справу щодо корупції в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем від початку оголошення про розслідування щодо корупції у сфері енергетики. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.



«Найголовніше – це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів», – сказав він.

Зеленський 13 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці: Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.Серед запроваджених проти кожного з них 18 обмежувальних заходів є блокування активів, позбавлення нагород, запобігання виведенню капіталів за межі України.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

10 листопада повідомлялось також, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча.

Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.

У НАБУ повідомили про підозру в справі про корупцію в енергетици вісьмом особам. «Схеми» публікували повний список.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Крім того, підозру в незаконному збагаченні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Він її поки не коментував.







