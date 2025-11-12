Плівки НАБУ «засвітили» Зеленського: санкції проти Міндіча, відставка міністрів

«Плівки Міндіча»: на третій день Зеленський реагує на скандал із оприлюдненими записами НАБУ. Президент закликає уряд Свириденко відправити у відставку міністрів юстиції та енергетики. Тим часом уряд подає РНБОУ запит на санкції проти двох фігурантів «плівок» – Тимура Міндіча та Олександр Цукермана.

Національне антикорупційне бюро у рамках справи щодо корупції в енергетиці ( операція «Мідас») повідомили про підозру сімом фігурантам. У НАБУ не назвали імен, але журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося з’ясувати, про кого саме йдеться.

За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Згадані особи оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.

Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.

У НАБУ заявили, що детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації – «Карлсона».

Його особу в НАБУ не розкривають, але, за даними ЗМІ, які посилаються на джерела в бюро, йдеться про колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча, в якого 10 листопада, за даними джерел Радіо Свобода у правоохоронних органах, відбулися обшуки.

«Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ також оприлюднили чергову частину розмов між фігурантами справи.

Реакція Зеленського

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на своїх посадах.

Він повідомив, що провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Повинна бути максимальна чистота в енергетиці, всіх процесів, і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую, ми підтримуємо. Жодних схем, і добре, що Кабінет міністрів надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям», – заявив він.

Зеленський анонсував очищення та перезавантаження правління «Енергоатому» і висловився за відставку двох членів уряду, імена яких фігурують у розслідуванні.

«Вважаю, що міністр юстиції (Герман Галущенко – ред.) та міністр енергетики (Світлана Гринчук – ред.) не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів», – сказав голова держави.

Він попросив депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви і висловив думку, що далі «все має вирішуватись у юридичній площині».

Також Зеленський анонсував рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій за поданням уряду:

«Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому».

За даними джерел проєкту Радіо Свобода «Схеми», під санкції, про які заявив президент, потраплять Тимур Міндіч та Олександр Цукерман – фігуранти справи НАБУ щодо «Енергоатому».

Пізніше 12 листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти двох фігурантів «Енергоатома».

«На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України на підставах, визначених законом України «Про санкції», вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана», – повідомила вона.

Галущенко і Гринчук

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила ввечері 12 листопада, що внесла до парламенту подання про звільнення міністрів, прізвища яких фігурують у справі, яку розслідують Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

«Внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», – указала Свириденко.

Перед тим 12 жовтня керівниця уряду повідомила, що Кабмін на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак. Галущенко підтримав це рішення, назвавши його «цивілізованим і правильним сценарієм».

У Верховній Раді 10 листопада зареєстрували проєкт постанов про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції України, а також Світлани Гринчук із посади міністерки енергетики.

Гринчук одразу після цього заявила, що не буде реагувати зараз, бо «не розуміє претензій». А 12 листопада – подала заяву про відставку. Це сама урядовиця підтвердила у фейсбуці, додавши фотографію поданої до Верховної Ради заяви.

«Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста», – написала Гринчук.

Вона також стверджує, що не порушувала закону: «У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі».

Відсторонення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатому»

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової ради компанії «Енергоатом», повідомила 11 листопада прем’єр-міністерка.

Свириденко нагадала, що склад ради обрали за конкурсом 2023 року, і Кабінет міністрів не втручався в її діяльність. Водночас, за її словами, наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії.

Крім того, додала прем’єр-міністерка, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства протягом тижня в консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Новий наглядовий орган має «швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції».

Також Свириденко повідомила, що доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатому», в тому числі щодо закупівель. Уряд очікує на результати аудиту «в найкоротші терміни» і передасть матеріали правоохоронним і антикорупційним органам.

Раніше член наглядової ради «Енергоатому» Тимофій Милованов заявив, що вирішив скласти повноваження через неналежну, на його думку, реакцію в колег і небажання ради діяти у відповідь на корупційний скандал у «Енергоатомі». Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

Милованов розповів, що був присутній на засіданні наглядової ради і за його підсумками міг сказати, що його колегам «не вистачає рішучості, не вистачає дій».

«Слухав те, як нам звітують люди, які мають боротися з корупцією, як вони «хіхікають» і кажуть, що в них немає даних про те, що там є корупція. Ну так треба розслідування проводити», – сказав посадовець в етері проєкту «Свобода Live».

За його словами, він наполягав на тимчасовому відстороненні з посад людей, які фігурують у розслідуванні, але рішення ухвалили лише після тривалих дискусій.

«Це рішення, в принципі, прийнято, але воно прийнято в такому формулюванні… І тільки після того, як я два дні за це боровся», – зазначив Милованов.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Реакції депутатів

Народний депутат Олександр Федієнко від фракції «Слуга народу» в етері Радіо Свобода сказав, що його, «як громадянина, влаштовує те, що президент не покриває» фігурантів антикорупційного розслідування. Федієнко наголосив, що навіть на профільному комітеті депутатам не звітували про перебіг справ у розслідуванні НАБУ, розслідування якої назвали «Мідас».

Натомість співголова депутатської фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не вважає реакцію Зеленського «жорсткою». Дискусію дивіться на відео, а повний випуск за посиланням.

Чи достатньо такої реакції на масштабні викриття НАБУ за участі топпосадовців?

Чи піде уряд Свириденко у відставку?

Що далі робитимуть «Карлсон», «Че Гевара», «Професор» та інші учасники схем в енергетиці і не лише?

Як на скандал в оточенні президента реагують міжнародні партнери?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: