Прокинувся на підлозі, а в стінах – осколки скла. Таким виявився ранок 27 грудня для жителя Києва, в чий будинок влучив дрон. Чоловіку вдалося врятувати себе і собаку, своїх котів він шукає і досі. Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками. Унаслідок обстрілу столиці у ніч і зранку 27 грудня загинула одна людина, ще 30 зазнали поранень, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Як кияни реагували на чергову атаку столиці армією РФ – в сюжеті Радіо Свобода.