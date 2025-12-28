ДТЕК: екстрені відключення зберігаються на лівому березі столиці та прилеглих районах Київщини

Компанія ДТЕК повідомила близько 10:00 28 грудня, що повернула графіки стабілізаційних відключень на правому березі в Києві.

«Нагадаємо, на лівому березі продовжують діяти екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – вказали в компанії.

Також екстрені відключення зранку 28 грудня ще діяли в трьох районах Київщини – Броварському, Бориспільському та Вишгородському. Світла у більшості споживачів не було понад добу.

«Ще понад 10 тисяч родин Вишгородського району залишаються без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. Також важка ситуація в Бориспільському та Броварському районах, де звичні графіки не діють. Намагаємось сьогодні подавати електрику з інтервалами: три години зі світлом, шість – без», – інформує ДТЕК.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Уранці 23 грудня після чергової атаки РФ на енергосистему України були майже повністю знеструмленими споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Уночі та зранку РФ завдала комбінованого удару по енергетиці в Києві та столичній області.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



