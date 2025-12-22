Україна отримала теплову електростанцію з Литви – транспортування тривало 11 місяців

Європейська комісія передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви – про це виконавчий орган ЄС та Міністерство енергетики України повідомили 22 грудня.

Міненерго назвало передачу однієї з найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій ЄС:

«Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен. Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів», – йдеться в повідомленні.

Міністерство уточнює, що надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетичну інфраструктуру суттєво пошкодили російські удари.

Єврокомісія повідомила, що передача ТЕС є частиною комплексної відповіді Євросоюзу на агресію Росії проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС.

Єврокомісарка з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лабіб назвала передачу електростанції виявом європейської солідарності в дії.

«Я дякую Литві, Польщі, Румунії та всім партнерам, які забезпечили успіх цієї колосальної операції. Це потужна демонстрація непохитної відданості ЄС стійкості України, яка допомагає забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни», – прокоментувала вона.

За даними ЄС, загалом Єврокомісія виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.



