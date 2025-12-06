На Львівщині через російський удар виникли пожежі на ТЕС і підстанції – прокуратура

Російські військові вранці 6 грудня завдали масованого удару по енергетичних об’єктах Львівщини. Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок влучання ракет й ударних безпілотників виникли пожежі на території теплової електростанції у Шептицькому районі й підстанції у Стрийському районі.

«Також у селі Сілець Шептицького району внаслідок падіння уламків пошкоджено три житлові будинки. Двоє місцевих мешканців отримали поранення. 39-річного та 36-річного чоловіків госпіталізовано до медичного закладу», – йдеться в повідомленні.

У МВС раніше повідомили, що під російським ударом у ніч проти 6 грудня опинилися 10 українських областей, у більшості з них – прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці. Поранені загалом щонайменше вісім людей.

Міністерство енергетики повідомило, що в ніч проти 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу й передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, зазначили в міністерстві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 6 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет. Військові уточнили, що для повітряного нападу Росія використала 51 ракету й 653 безпілотники.

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей: 585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 29 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.