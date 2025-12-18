Міненерго: сили РФ вночі атакували п’ять областей, без світла були понад 180 тисяч споживачів

Російські війська вночі атакували Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.



За його словами, внаслідок атак без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Більшу частину з них уже заживили.



У Міненерго додають, що через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово.

Компанія ДТЕК оприлюднила відео з наслідками атаки РФ в Арцизі на Одещині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.