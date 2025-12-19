«Укренерго»: війська РФ атакували енергооб’єкти у п’яти областях

Російські війська атакували енергооб’єкти у п’яти областях, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

За повідомленням, внаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. На решті об’єктів – енергетики очікують дозволу від військовослужбовців.

Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. «Укренерго» зазначає, що у регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Енергетики закликають максимально обмежити користування потужними електроприладами і за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.







