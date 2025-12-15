КМІС: більшість українців вважає, що основна причина відсутності світла – атаки РФ, майже третина – дії влади

Більшість українців – 57% – вважає, що основною причиною відсутності електроенергії є російські обстріли, від яких неможливо повністю захиститися. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 листопада-13 грудня 2025 року.



Водночас 29% покладають відповідальність насамперед на українську владу, яка, на їхню думку, неналежно підготувалася, ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від західних партнерів.

У КМІС нагадали, що Росія продовжує також інформаційну війну проти українців і, зокрема, це можна бачити у ситуації відсутності електроенергії. Соціологи спостерігали поширення наративів, які зміщують фокус і відповідальність із власне військ РФ на, наприклад, саму Україну (у формі критики української влади) чи на західних партнерів. Тому КМІС вирішив поставили запитання про те, що є основною причиною відсутності електроенергії.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



