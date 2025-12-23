Міненерго: через атаку РФ майже повністю знеструмлені Рівненська, Тернопільська й Хмельницька області

Внаслідок російської атаки вночі і вранці 23 грудня найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», – написала вона у телеграмі.

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що внаслідок чергової, вже дев’ятої з початку року, масованої атаки РФ на енергосистему України, на ранок 23 грудня майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

«Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація», – повідомив урядовець.

Він додав, що на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, і значна кількість споживачів залишається знеструмленою.

У Міненерго нагадали, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Влада Києва повідомила про п’ятьох постраждалих людей, а Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, про загиблого повідомляють і на Хмельниччині.