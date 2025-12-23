Одна людина загинула, троє поранені на Київщині через російський удар – ОВА

Одна людина загинула, ще троє – зазнали поранень внаслідок масованого російського удару в Київській області 23 грудня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження… Ще троє людей тут травмовано: чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження і дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога», – написав Калашник у телеграмі.

Він додав, що в Обухівському районі пошкоджені два приватні будинки, у них вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Раніше влада Києва повідомила про трьох постраждалих через російську атаку.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.