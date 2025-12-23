Три людини постраждали через атаку РФ у Києві – Кличко

У Святошинському районі Києва три людини постраждали внаслідок падіння уламків під час російської атаки, повідомив варнці 23 грудня міський голова Віталій Кличко.

«У Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху», – написав мер у телеграмі.

Він додав, що одну жінку шпиталізували, іншим надали допомогу на місці.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що серед постраждалих є 16-річна дитина.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.