Масована ракетно-дронова атака РФ: у низці областей запровадили аварійні відключення світла

У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії – внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, повідомляє «Укренерго».

«Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Про які саме області йдеться – не уточнюють. Водночас компанія ДТЕК повідомила, що, за розпорядженням «Укренерго», екстрені відключення електроенергії застосовують у Києві, на Київщині і в Дніпропетровській області. Про аварійні відключення повідомили також на Черкащині.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України оголошена повітряна тривога.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.