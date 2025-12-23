На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, про загиблого повідомляють на Хмельниччині

У Хмельницькій області через російський удар 23 грудня загинула людина 1953 року народження, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Крім того, за його словами, через обстріли є перебої з електропостачанням.

Тим часом, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок нічної російської атаки в області загинула дитина 2021 року народження, ще п’ять людей постраждали.

«Її (дитину – ред.) було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним. Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях», – написав Бунечко у телеграмі, додавши, що Житомирщина другу добу поспіль перебуває під російськими повітряними атаками.

Голова ОВА також повідомив, що цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе, пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що через російську атаку в області пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

«Крім того, знищено дерев’яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі. Люди не поранені», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Раніше влада Києва повідомила про трьох постраждалих через російську атаку, а Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на Різдвяні свята.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.