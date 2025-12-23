На Одещині, Львівщині й Чернігівщині повідомляють про пошкодження енергетичної інфраструктури під час удару РФ

Російські війська в ніч проти 23 грудня здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини, у постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення», – написав Кіпер у телеграмі.

Постраждалих, за його словами, немає.

Про пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергооб’єкт у Новгород-Сіверському, повідомив також очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Крім того, за його словами, у Прилуцькому районі російські безпілотники вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури. «Для цього ворог використав більше 10 «Гераней». Був удар по одному з підприємств у Прилуках – пошкоджений автопарк. В одному із сіл – влучання в ангар фермерського господарства. Пошкоджена сама будівля і техніка. Під атакою – Семенівка. Били FPV-дронами. Пошкоджений звичайний житловий будинок. Був удар по лісгоспу», – йдеться в повідомленні.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі війська РФ атакували бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. «На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант», – зазначив він.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Раніше влада Києва повідомила про трьох постраждалих через російську атаку, а Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, про загиблого повідомляють і на Хмельниччині.