ДСНС: у Києві до п’яти зросла кількість постраждалих через удар РФ

У Києві, за останніми даними, п’ять людей, зокрема одна дитина, постраждали через російський удар 23 грудня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Через падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження декількох 5-поверхівок у Святошинському районі міста. Рятувальники проводили демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будинків», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що, зокрема, в одному з пошкоджених будинків частково зруйнований дах, пошкоджений фасад.

Раніше влада Києва інформувала про трьох постраждалих.

Армія РФ протягом ночі масовано атакувала Україну безпілотниками, вранці Повітряні сили повідомили про запуск Росією також і ракет. На всій території України була оголошена повітряна тривога. У низці областей України вранці 23 грудня запровадили аварійні відключення електроенергії.

Відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Київська ОВА навела дані про загиблу людину і трьох потерпілих в області. На Житомирщині через удар РФ загинула дитина, ще п'ять людей поранені, про загиблого повідомили і на Хмельниччині.

За даними уряду, найбільше під час удару постраждали енергетичні об’єкти у західних областях. У Міненерго повідомили, що майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині й у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.