Через атаку РФ по Києву загинув чоловік, 30 постраждалих – мер

Унаслідок масованого обстрілу Києва у ніч і зранку 27 грудня загинула одна людина, ще 30 зазнали поранень, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Один загиблий внаслідок атаки ворога на столицю. У Дніпровському районі, в одній з квартир пошкодженого житлового будинку, виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані», – зазначив він.

За даними Кличка, внаслідок ударів РФ по столиці постраждало вже 30 людей, із них 10 наразі у лікарнях.

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Раніше було відомо про 28 постраждалих. За даними мера, на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.